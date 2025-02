Fahndung per Hubschrauber Junge Frau in Genthin tot: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter erlassen

01. Februar 2025, 12:15 Uhr

Eine junge Frau ist am Donnerstag in Genthin offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie starb wenig später an ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter muss in Untersuchungshaft: Gegen ihn wurde am Samstag Haftbefehl erlassen.