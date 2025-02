Nach dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen an einer jungen Frau in Genthin im Jerichower Land ist Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen worden. Das teilte die Polizei in Stendal am Samstag mit. Der 28 Jahre alte mutmaßliche Täter kam demnach in Untersuchungshaft.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK