Fast jeden dritten Tag wird laut Bundeskriminalamt in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Diese Taten werden auch als "Femizid" bezeichnet. Der Begriff meint die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Diese Definition stammt von der US-Soziologin und Feministin Diana Russell von 1976. Bis heute gibt es weder in der Wissenschaft noch in der Gesellschaft einen Konsens über die genaue Verwendung des Begriffs.



Laut der Bundeszentrale für politische Bildung sind mit dem Begriff Tötungen von Frauen gemeint, die durch hierarchische Geschlechterverhältnisse motiviert sind. Diese würden häufig in (Ex-)Partnerschaften ausgeübt, könnten aber auch außerhalb stattfinden.



Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, können sich rund um die Uhr kostenfrei an das Hilfetelefon unter 116 016 wenden. Das Angebot gilt sowohl für körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt sowie Stalking oder sexuelle Belästigung. Das Hilfetelefon bietet eine anonyme Beratung und steht steht auch Angehörigen, Freundinnen und Freunden für Fragen und Informationen zur Verfügung. Online sind die Beratungsangebote unter https://onlineberatung.hilfetelefon.de erreichbar.