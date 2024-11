Seit zweieinhalb Jahren lebt Mashchenko nun bereits in Deutschland. Damals flüchtete die Mutter mit ihrem Kind, inzwischen vier Jahre alt, aufgrund des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine. In ihrer Heimat arbeitete sie als Pflegefachkraft in der zentralen Notaufnahme. In der Helios-Klinik Jerichower Land in Burg darf sie "nur" als Pflegehelferin arbeiten. Denn noch fehlt ihr die Anerkennung ihrer in der Ukraine erlangten Abschlüsse. Das bedeutet: Die Ukrainerin darf bestimmte Aufgaben nicht übernehmen, verdient weniger Geld.