Möckerns Bürgermeister Frank von Holly will den Kindern so auch eine tägliche Struktur geben: "Tagesstrukturen, damit sie wissen, warum sie früh aufstehen. Die Sprache lernen – nichts geht ohne Sprache. Die häufigsten Fragen von Eltern sind: Schule, Arbeit, Sprache."

Für Möckerns Bürgermeister Frank von Holly steht helfen an erster Stelle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für von Holly war schnell klar: Er will helfen. Die Frage der Finanzierung hat er hinten angestellt. "Beim Hochwasser kann man auch nicht lange diskutieren, was der Sack kostet. Wir brauchen ihn. Und so ist es hier: Wie werden hinterher klären, wie wir das alles im Detail finanzieren. Aber heute müssen wir arbeiten."