Nach Rassismus-Vorwurf gegen Grundschule Wie zwei Frauen aus Burg für Integration kämpfen – und gegen Vorurteile

Die Schartauer Straße in Burg Bildrechte: MDR/Daniel George

2015 eröffnete Al-Obaidi den ersten orientalischen Lebensmittelladen in Burg. Mitten in der Schartauer Straße, der Einkaufspassage im Zentrum. Am Schaufenster: Werbung in deutscher und arabischer Sprache. Und bald auch: Schmierereien. "Ausländer raus", stand da zum Beispiel geschrieben. "Das war noch harmlos. Ich kenne alle Beleidigungen in diese Richtung", sagt Al-Obaidi. Ihr Mann war zwei Jahre zuvor gestorben. Sie war mit den Kindern allein.