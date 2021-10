Auch Lippmann kritisiert: "Wir haben fast 6.000 Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen Sachsen-Anhalts, davon ein Großteil mit Sprachförderbedarf, auch in höherer Konzentration. Auch an anderen Schulen werden Lehrkräfte eingesetzt, die Sprachförderung betreiben. Trotzdem kommt man nicht auf die Idee, Kinder nach ihrer vermuteten Herkunft in einer Klasse zusammenzubringen. Da muss auch in der Auffassung von Integration und von Sprachförderung irgendetwas vor Ort nicht in Ordnung sein. Und darüber muss man reden, wie man auf so eine Idee kommen konnte und was eventuell auch versteckte Überlegungen sind, die gar nicht in erster Linie etwas mit der Sprachförderung zu tun haben."