Verkehrschaos auf A2 Jerichower Land fordert schnellere Bauarbeiten

Nach zwei schweren schweren Lkw-Unfällen mit Toten und Verletzten auf der A2 fordert der Landkreis Jerichower Land, die Bauarbeiten an der Autobahnbrücke bei Hohenwarthe zu beschleunigen. Beide Unfälle hatten zu langen Staus geführt. Das sorgte zum Teil bis tief in die Nacht für ein Verkehrschaos in der Region rund um Magdeburg.