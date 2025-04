In Sachsen-Anhalt ist die Autobahn 2 in Richtung Berlin seit Samstagabend gesperrt. Grund sind Bergungs- und Aufräumarbeiten zwischen Lostau und Burg-Zentrum im Landkreis Jerichower Land. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagmorgen mitteilte, war am Abend kurz nach 20 Uhr ein Mandarinen-Laster in Flammen aufgegangen. Verletzte hat es nicht gegeben.