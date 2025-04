Autofahrer haben auf der A2 bei Burg im Jerichower Land nach einem LKW-Brand wieder freie Fahrt in Richtung Berlin. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Die Autobahn war wegen der Lösch-, Bergungs-und Aufräumarbeiten etwa 17 Stunden gesperrt.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT sagte, kam es zu dem Brand Samstagabend kurz nach 20 Uhr. Zwischen Lostau und Burg-Zentrum war in Höhe Schermen ein Laster in Flammen aufgegangen. Er hatte 15 Tonnen Mandarinen geladen.

Die schwarzen Rauchwolken waren weithin zu sehen. Warum der Sattelzug brannte, muss noch ermittelt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde in Lostau abgeleitet und durch Burg geführt. Eine Umleitung über die Bundesstraße 1 war wegen der Bauarbeiten in Möser nicht möglich. Eine Umleitung über die Bundesstraße 1 war wegen der Bauarbeiten in Möser nicht möglich.