Nach Lkw-Unfall A2 bei Burg bleibt nach Unfall mit Gefahrgut-Transporter gesperrt

Nach einem Unfall mit mehreren Lkw am Dienstagmittag bleibt die Autobahn 2 zwischen Theeßen und Burg-Ost in beiden Richtungen weiter gesperrt. An der Unfallstelle hat auch ein Gefahrgut-Transporter gebrannt. Es gab Explosionen. Eine Gefahrenmitteilung wurde mittlerweile aufgehoben.