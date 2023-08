Pendler auf der A2 müssen am Mittwochmorgen teilweise Umleitungen mit längerer Fahrzeit einplanen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, bleibt die Strecke bei Burg nach dem schweren Gefahrguttransporter-Unfall weiterhin in beide Richtungen gesperrt. Gegen 7 Uhr wollen Polizei, Feuerwehr und Abschleppunternehmen das weitere Vorgehen beraten. Wie lange die Sperrungen andauern, sei bisher noch unklar – so die Aussage in der Nacht.