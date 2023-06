Auf der Autobahn 2 bei Burg im Jerichower Land ist am Mittwochvormittag ein Lkw verunglückt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist der Lastwagen in einer Baustelle umgekippt. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. In Richtung Hannover ist die Autobahn zwischen Burg-Ost und Burg-Zentrum nach Polizeiangaben gesperrt.