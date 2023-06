Am Stauende bei Theeßen in Richtung Hannover hat es zudem einen weiteren Unfall gegeben. Laut Polizei ist auf der rechten Spur ein Lkw auf einen weiteren aufgefahren, wobei sich einer der Fahrer einer ersten Diagnose zufolge leicht verletzt habe. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Durch den Folgeunfall staue sich der Verkehr bis Ziesar.

Ein dritter Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am frühen Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Berlin. Demnach fuhr zwischen den Abfahrten Magdeburg-Zentrum und Magdeburg-Rothensee ein VW Golf auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Verkehr werde derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.