Zuerst war am Mittwoch ein Lkw bei Burg in Baustellenabsperrungen gefahren und quer zur Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen stehen geblieben. Nach ersten Ermittlungen erkannte der Fahrer die geänderte Verkehrsführung am Baustellenbeginn zu spät, kollidierte mit der mobilen Mittelschutzplanke und schob diese auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn. Der Laster stellte sich daraufhin quer zur Fahrtrichtung und versperrte die Richtungsfahrbahn Hannover. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Weshalb er mit seinem Lkw in die Leitplanke kam, ist noch unklar.