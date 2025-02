Die Autobahn 2 war nach einem tödlichen Unfall kurz hinter der Landesgrenze zu Brandenburg am Freitagvormittag mehrere Stunden lang gesperrt. Laut Polizei war am frühen Morgen ein Kleintransporter zwischen Ziesar und Wollin in Fahrtrichtung Berlin in ein Stauende gefahren. Dabei sind zwei Insassen des Transporters ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt.