Fahrtrichtung Hannover Lkw fährt in Stauende: A2 zwischen Ziesar und Theeßen gesperrt

10. Januar 2025, 11:28 Uhr

Auf der A2 ist am Donnerstag ein Lkw in ein Stauende gefahren. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben. Die Autobahn ist zwischen Ziesar und Theeßen gesperrt. Einen ersten schweren Unfall hatte es bereits am Morgen gegeben.