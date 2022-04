Eine Serie von schweren Unfällen hat am Dienstagvormittag auf der Autobahn 2 für ein Verkehrschaos gesorgt. Nach Berichten eines Reporters von MDR SACHSEN-ANHALT wurden bei vier Unfällen zwischen Theeßen und Lostau insgesamt acht Personen verletzt, mindestens zwei von ihnen schwer.

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, ereigneten sich der erste Unfall am Morgen in Richtung Hannover. Nahe dem Rasthof Krähenberge fuhr demnach zunächst ein Kleintransporter in ein Baustellenfahrzeug. Der Fahrer wurde leicht verletzt.