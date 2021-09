Die Autobahn 2 in Richtung Berlin bleibt nach mehreren Unfällen "bis auf Weiteres" voll gesperrt. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Aktuell ist demnach der Abschnitt zwischen Lostau und Burg-Ost gesperrt.

Später am Morgen kam es dann zu einem weiteren Unfall am Stauende: In ihn wurden nach Polizei-Angaben drei Lkw verwickelt. Die Laster seien ineinander verkeilt, zwei von ihnen stünden quer zur Fahrbahn. Außerdem laufen laut Polizei "große Mengen" an Betriebsstoffen aus.