Pendler auf der A2 bei Burg müssen am Mittwoch eine längere Fahrzeit einplanen – auf den Umleitungsstrecken kommt es teilweise zu langen Staus. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, bleibt die Strecke zwischen Ziesar und Lostau nach dem schweren Gefahrguttransporter-Unfall weiterhin in beide Richtungen gesperrt – und das mindestens bis Mittwochmittag, so die Einschätzung von Pieter Schüler, Stadtwehrleiter von Möckern, in der Nacht. Denn derzeit sei unter anderem noch unklar, wie stark die Fahrbahn beschädigt wurde.