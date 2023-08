Bereits in der Nacht auf Mittwoch konnten zwei getötete Lkw-Fahrer geborgen werden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochmittag mitteilte, handelte es sich dabei nach aktuellem Ermittlungsstand um die Fahrer der Laster mit Gefahrgut und Lachgas. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der Fahrer eines Gefahrgut-Transporters am Dienstagmittag das Stauende vor einer Baustelle zwischen Theeßen und Burg übersehen haben und aufgefahren sein. "Dabei schob er drei weitere Lkw ineinander", hieß es. Ein fünfter Lkw-Fahrer fuhr in die Unfallstelle.

Das Formaldehyd sei komplett abgebrannt – allerdings seien noch nicht alle Lachgas-Behälter kaputt, weshalb Sorge vor weiteren Explosionen bestehe, so Pieter Schüler, Stadtwehrleiter von Möckern, in der Nacht zu Mittwoch. Eine Gefahrenmitteilung, die am Dienstagnachmittag galt, war bereits am Dienstagabend aufgehoben worden.