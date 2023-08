Die Einsatzkräfte verschafften sich am Mittwochmorgen einen Überblick über die Lage und koordinierten das weitere Vorgehen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich am Mittwochmorgen einen Überblick über die Lage und koordinierten das weitere Vorgehen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich am Mittwochmorgen einen Überblick über die Lage und koordinierten das weitere Vorgehen. Bildrechte: MDR/TNN

Bereits in der Nacht auf Mittwoch konnten zwei getötete Lkw-Fahrer geborgen werden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochmittag mitteilte, handelte es sich dabei nach aktuellem Ermittlungsstand um die Fahrer der Laster mit Gefahrgut und Lachgas. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der Fahrer eines Gefahrgut-Transporters am Dienstagmittag das Stauende vor einer Baustelle zwischen Theeßen und Burg übersehen haben und aufgefahren sein. "Dabei schob er drei weitere Lkw ineinander", hieß es. Ein fünfter Lkw-Fahrer fuhr in die Unfallstelle.

Hier kam es am Dienstagmittag zu dem Unfall auf der A2.

Hier kam es am Dienstagmittag zu dem Unfall auf der A2.

Hier kam es am Dienstagmittag zu dem Unfall auf der A2. Bildrechte: MDR AKTUELL

Nach dem Unfall auf der A2 wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Bildrechte: MDR/Marila Zielke

Der Polizei zufolge war der zuletzt aufgefahrene Lkw mit Hochdruckbehältern beladen, die mit Distickstoffmonoxid – also Lachgas – gefüllt waren. Durch die Kollision habe sich rasch ein Brand entwickelt. Die Flammen hätten sich von dem Lkw mit den Lachgas-Behältern auf einen weiteren Gefahrguttransport ausgebreitet. Was dieser Lkw geladen hatte, muss noch zweifelsfrei bestätigt werden. Am Dienstag war die Substanz als Formaldehyd beschrieben worden. Fomaldehyd gilt als Krebs erregend und kann mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.