Nach dem schweren Lkw-Unfall am Dienstagmittag zwischen Theeßen und Burg wird derzeit der Unfallort begutachtet. Dabei soll laut Autobahnpolizei geprüft werden, wie stark die Fahrbahn beschädigt worden ist und ob Gefahrenstoffe in den Boden gelangt sind. Danach könne über Art und Umfang der Sanierungsarbeiten entschieden werden.



Zuvor hatte die Polizei am Mittwoch den Sicherheitsradius aufgehoben und mit der Aufnahme des Unfalls begonnen und diese am Nachmittag beendet. Zwei Tote sind laut Polizei von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen worden. Ihre Identität sei noch nicht abschließend ungeklärt. Neben den zwei Toten habe es einen Leichtverletzten gegeben. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unversehrt. Aussagen zur Unfallursache seien noch nicht möglich, hieß es. Die Ermittlungen dazu liefen.

Laut Polizei wird jetzt der Unfallhergang genauer untersucht. Bildrechte: dpa