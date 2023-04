Wegen Autobahnbaustelle auf A2 Landkreis wehrt sich gegen Lkw-Durchfahrt durch Lostau

Hauptinhalt

Weil der Landkreis eine Überlastung des Straßennetzes im Zuge der A2-Baustelle befürchtet, soll die Lkw-Durchfahrt in Lostau ab Mai verboten werden. Bereits am Mittwoch kam es an der künftigen Baustelle zu kilometerlangen Staus.