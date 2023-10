In der Nähe von Magdeburg hat sich in der Nacht zu Freitag ein Motorradfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie ein Sprecher mitteilte, wollte eine Streife in Heyrothsberge im Jerichower Land die Cross-Maschine kontrollieren. Daraufhin sei der Mann mit Tempo 100 über die Bundesstraße 1 Richtung Biederitz davongerast.