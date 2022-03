Bei einer Verfolgungsjagd im Jerichower Land sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 31-jähriger Autofahrer in Magdeburg vor einer Kontrolle geflohen. Die Verfolgungsjagd endete den Angaben zufolge an einer geschlossenen Bahnschranke auf der B1 zwischen Heyrothsberge und Gerwisch.