Die Polizei im Jerichower Land ermittelt wegen der versuchten Entführung einer Schülerin in Möckern. Auf dem Heimweg von der Schule habe ein Mann in einem schwarzen Kleintransporter mit getönten Scheiben neben der Elfjährigen angehalten, die Scheibe heruntergelassen und das Handgelenk des Mädchens gepackt, teilte die Polizei mit. Als er die Elfjährige nicht losließ, habe sie dem Mann in die Hand gebissen und zurück zur Schule gerannt.