Auf dem Heimweg von der Schule soll ein Mann in einem schwarzen Kleintransporter mit getönten Scheiben am Dienstag neben der Elfjährigen angehalten, die Scheibe heruntergelassen und das Handgelenk des Mädchens gepackt haben, so die Ermittler. Als er die Elfjährige nicht losließ, habe sie dem Mann in die Hand gebissen und sei zurück zur Schule gerannt.