Im Jerichower Land sind die beiden am Mittwoch ausgebrochenen Waldbrände nahe des Elbe-Havel-Kanals gelöscht. Nach Angaben der Leitstelle rückten die Helfer bis auf eine Brandwache am Abend wieder ab. In der Nacht seien keine Glutnester aufgeflammt.

Nachdem der erste Brandherd gelöscht werden konnte, brach in zwei Kilometer Entferung ein zweites Feuer aus. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss