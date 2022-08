Trockenheit Waldbrände im Jerichower Land: Verdächtiger aufgegriffen

In der Nähe der beiden Waldbrände im Jerichower Land ist die Polizei auf einen verdächtigen Radfahrer getroffen. Der Mann könnte die Feuer gelegt haben, die am Mittwochnachmittag in einem Waldstück nahe des Elbe-Havel-Kanals ausgebrochen waren. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten, konnte aber bis zum Abend beide Brände löschen.