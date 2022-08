Im Jerichower Land sind am Mittwochmittag in einem Waldstück nahe des Elbe-Havel-Kanals zwei Feuer ausgebrochen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Burg, Jens Wiedemann, MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, haben zuerst rund 10.000 Quadratmeter Feuer gefangen. Nachdem dieser Brand gelöscht werden konnte, sei ein weiterer in zwei Kilometer Entferung ausgebrochen.

Nachdem der erste Brandherd gelöscht werden konnte, brach in zwei Kilometer Entferung ein zweites Feuer aus. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss