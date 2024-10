In Sachsen-Anhalt versuchen Betrüger offenbar, Zugang zu privaten Waffen zu erhalten. Die Kreisverwaltung im Jerichower Land teilte mit, es seien Personen mit einem Auto mit der Aufschrift "Ordnungsamt" sowie gefälschten Ausweisen der Waffenbehörde unterwegs. Damit versuchen sie demnach, in Wohnungen und an Waffenschränke zu gelangen. Es könnte sich um Einbrecher handeln, die mögliche Objekte erkunden wollen.