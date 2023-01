Hintergrund: Der NSU Als Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) bezeichnete sich eine rechtsextreme terroristische Vereinigung in Deutschland. Die Mitglieder des NSU töteten zehn Menschen zwischen 2000 und 2007 – in Dortmund, Hamburg, Heilbronn, Kassel, Köln, München, Nürnberg und Rostock. Die Opfer: neun Männer türkischer und griechischer Abstammung und eine Polizistin.



2011 wurde der NSU aufgedeckt. Damit erfuhren erstmals die Angehörigen der Opfer sowie die Öffentlichkeit von der Existenz der Gruppe.



Der NSU-Prozess war einer der größten Strafprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Von 2013 bis 2018 standen vor dem Münchner Oberlandesgericht die NSU-Terroristin Beate Zschäpe sowie vier Männer, die wegen der Unterstützung der Zwickauer Terrorzelle angeklagt und auch verurteilt wurden.