Eine 17-Jährige ist verbotenerweise auf dem Trittbrett eines Güterzugs ab Magdeburg mitgefahren. Die Jugendliche habe in der Nacht zu Montag fast eine Stunde bei Tempo 100 auf dem Trittbrett ausharren müssen, teilte die Bundespolizei mit.

Erst als der Zug an einer Baustelle in Cremlingen bei Braunschweig hielt, habe die junge Frau beim Lokführer an die Tür klopfen können. Wegen der Temperatur von minus 3,5 Grad Celsius sei die Jugendliche stark unterkühlt gewesen, zudem völlig verschmutzt und habe nur noch einen Schuh gehabt.