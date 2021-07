Eltern, die von dem Extra-Zuschuss in Magdeburg profitieren möchten, müssen dafür übrigens in Magdeburg wohnen. Die Sonderregelung gilt nur für Kinder, die ihren Wohnsitz in Magdeburg haben und in Kindertagesstätten in der Landeshauptstadt betreut werden. Wenn Familien etwa aus dem Kreis Jerichower Land ihre Kinder in einer Magdeburger Kita betreuen lassen wollen, würden sie nicht davon profitieren.