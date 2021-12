Als eine von bisher vier Hochschulen in Deutschland hat sie den Global Climate Letter unterschrieben und in diesem Zuge versprochen: Bis 2030 will sie in Sachen Energie und Mobilität klimaneutral werden, bis 2050 dann in allen Bereichen. Damit toppt sie die Mindestverpflichtung, die alle Teilnehmer der weltweiten Initiative eingehen. Nun muss Zigann also 2.000 Tonnen CO2 verschwinden lassen. So viel stieß die Hochschule zuletzt jährlich aus. Zum Vergleich: Der Wert pro Einwohner in Deutschland lag bei rund 8 Tonnen.