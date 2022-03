"Mit diesem Gesetz schaffen wir mehr Generationengerechtigkeit", so die damalige Bundes-Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) bei der Vorstellung des neu aufgelegten Klimaschutzgesetzes. Bildrechte: dpa

Das Gesetz legt für einzelne Bereiche wie Verkehr, Landwirtschaft oder Gebäude fest, wie viel Treibhausgase sie in welchem Jahr ausstoßen dürfen. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland CO2-neutral sein, bis 2040 wird ein Minderungsziel von 88 Prozent veranschlagt. Auch in den 2030er-Jahren werden konkrete jährliche Minderungsziele festgelegt. Die Rot-grün-gelbe Koalition will ihrerseits das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 weiterentwickeln.



Im Sommer 2021 wurde noch unter der Großen Koalition ein geändertes Klimaschutzgesetz beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht die ursprüngliche Variante in Teilen als verfassungswidrig erklärt hatte. So waren zunächst nur bis 2030 Maßnahmen für Emissionsminderungen vorgesehen – und die Verantwortung für die Zeit danach faktisch auf die jüngere Generation geschoben. Im Januar 2022 zog die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auch gegen das geänderte Klimaschutzgesetz des Bundes vor Gericht. Aus ihrer Sicht sind gestiegene Wahrscheinlichkeiten der Klimaveränderungen nicht ausreichend berücksichtigt.