Kolumne zu Corona-Demos Die große Inszenierung, welche Magdeburg nur als Kulisse braucht

Während wir reden, nähert sich weitere Gruppe. Es folgen ein überraschtes "Hallo" und eine äußerst freundliche Begrüßung. Corona zerstört offenbar nicht nur Freundschaften, sondern knüpft auch neue. Was sie auf die Straße gebracht habe, frage ich noch einmal. Eine der Frauen erklärt, dass sie misstrauisch geworden sei, als die Berichte in den Medien und die Ansprachen der Politiker so gar nicht mit dem übereinstimmten, was sie in ihrem privaten Umfeld erlebe. Und so habe sie recherchiert, über die Rolle von Pharma-Riesen, über die Rolle der WHO und sei so immer mehr politisiert worden. Wie es nach Corona weitergehen könne, frage ich. Dann werde eine neue Pandemie kommen, so die Antwort.