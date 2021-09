Nach fragwürdigem Masken-Kauf Landeskriminalamt durchsucht Uniklinik Magdeburg

Für rund 385.000 Euro hatte das Uniklinikum einst FFP2-Masken bei einer Firma gekauft, deren Miteigentümer der Sohn des Ärztlichen Direktors ist. Ein Mitbewerber erstattete Strafanzeige. Nun rückte die Polizei an. Der Aufsichtsrat hatte bereits im April eine Prüfung des Vorgangs angeregt und will sich am Donnerstag erneut mit dem Fall befassen.