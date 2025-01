In Magdeburg ist am Abend der Hauptbahnhof vorübergehend geräumt worden. Als Grund gab die Polizei auf MDR-Anfrage eine Bombendrohung an. Das Gebäude sei mit Sprengstoffspürhunden durchsucht worden. Man habe jedoch nichts Verdächtiges gefunden, der Verkehr sei wieder freigegeben. Nach Auskunft der Deutschen Bahn gibt es allerdings erhebliche Verspätungen von bis zu einer Stunde sowie vereinzelte Zugausfälle.