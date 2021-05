So steht es aber nicht um alle Gastronomie-Betriebe in der Stadt. Niels-Ulrich Bittner will mit dem Mückenwirt zum Beispiel

noch nicht wieder komplett öffnen, sondern beim "To go"-Geschäft bleiben. Bittner ist besorgt, dass die Inzidenz, beispielsweise durch den bevorstehenden Vatertag, wieder höher werden könnte und dann alle kurzfristig getroffenen Änderungen wieder rückgängig gemacht werden müssen. "Die Küche muss hochgefahren werden, Dienstpläne geschrieben – das birgt noch die ein oder andere Hürde."