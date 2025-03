KI und Unis: Mit dem Tinder-Prinzip zum passenden Studium?

100 Mal wischen zum passenden Studium?

Ein Unternehmen bietet eine KI-gestützte Studienempfehlung sogar im Stil der Dating-App Tinder an: bei Interesse nach rechts wischen, ansonsten nach links. Etwa 100 Mal sollen Studieninteressierte wischen. Lipke hat allerdings festgestellt, dass dieses Tool den meisten Menschen ein Studium an einer Uni in Berlin empfiehlt. Warum, sei unklar.

Ein anderes KI-gestütztes Werkzeug zur Studienwahl sei deutlich ausführlicher. Interessierte müssten dort auch mehr Zeit investieren. "Das ist gut. Am Ende kommt ein Selbsteinschätzungstest mit einem Code, den man abgeben muss, wenn man sich an einer Uni einschreibt."

Allerdings empfiehlt das Tool nur Universitäten in Baden-Württemberg. "Das muss Unis in anderen Bundesländern gar nicht gefallen." Das Werkzeug ist vom Bildungsministerium in Baden-Württemberg entwickelt worden und zeigt ein Grundproblem jeder KI-Anwendung: Wer macht sie, wie zuverlässig ist sie und wer steuert Informationen bei? Kann man ihr vertrauen?

Studienwahl mit KI: Die Interessen von Unis, Unternehmen und Studierenden

Lipke sagt zum Beispiel, Unternehmen könnten solche Tools nutzen, um Daten über junge Menschen zu sammeln: "Und als Hochschule kann man sich bei solchen Unternehmen einkaufen und sich besser und prominenter darstellen." Dabei sei Studienberatung eine klassische Leistung von Universitäten und Hochschulen.

"Wir beraten ja nicht, damit du zu uns kommst, sondern damit du den besten Weg findest", sagt Lipke. Das könnte und sollte man heute auch mit KI-Unterstützung machen. Denn das Interesse von Hochschule und Studieninteressent sei das gleiche: Sie sollten zueinander passen. "Wenn eine KI empfiehlt, jemand soll an der Universität Duisburg-Essen Psychologie studieren, dann soll das auch derjenige sein, von dem wir auch erwartet hätten, dass wir es ihm oder ihr empfohlen hätten." Man dürfe aber nicht blind vertrauen, dass die KI es schon richtig mache.

Am besten sei es, wenn alle deutschen Hochschulen und Universitäten ein solches Tool gemeinsam entwickeln und betreiben könnten, meint Lipke. Der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz könnte sich weiterentwickeln. "Denn wir wollen den jungen Menschen ja etwas an die Hand geben." Und das sollte in einem gemeinsamen Dialog entstehen. "Wir haben als Uni auch verstanden, dass wir nicht immer ganz oben stehen müssen, sondern dass auch mal Berlin, Bochum oder Magdeburg oben stehen darf. Aber wollen wir, dass wir mit den Studieninteressierten zusammen zu diesem Ergebnis kommen."

Stefan Wegener von UniNow findet KI-Unterstützung bei der Studienwahl zeitgemäß. Bei seiner Studienwahl könne er sich noch an Beratungsgespräche und lustige Videos bei der Bundesagentur für Arbeit erinnern. "Ich weiß nicht, ob ich jemals gegründet hätte, wenn KI mich bei der Studienwahl beraten hätte. Aber grundsätzlich ist die Idee natürlich gut."

Tagung "Digital Campus 2025" Die Tagung "Digital Campus" hat bereits zum dritten Mal stattgefunden. Ins Leben gerufen hat sie die Magdeburger Firma UniNow. Die App von UniNow benutzen eine Million deutschen Studierenden. Das Unternehmen aus Magdeburg hat 35 Mitarbeiter, wurde 2016 gegründet und kooperiert mit mehr als 100 Hochschulen und Unis. Für 54 Unis hat UniNow eine eigene Campus-App gebaut. Neben Stundenplan, Noten und Mensaplan können in der UniNow-App zum Beispiel auch der Studierendenausweis, die Zugangsberechtigungen zu Unigebäuden, die Bezahlmöglichkeit in der Mensa oder das digitale Deutschlandticket hinterlegt werden.

KI im Studium: Hilfe beim Lernen

KI könne Studierenden auch helfen, erfolgreich ein Studium zu absolvieren, glaubt Lipke. Wenn sich verstehen lasse, wie erfolgreiche Lernpfade aussehen, dann ließen sich daraus Empfehlungen für Studierende ableiten, deren Studium vielleicht zu scheitern drohe. "Vielleicht müssten wir dann sogar empfehlen, das Studium abzubrechen und etwas Neues zu machen oder einen Weg zeigen, wie man erfolgreich sein kann."

Aber gerade große Universitäten könnten nicht jeden individuell beraten. Das könnte eine technische Lösung ausgleichen. "Wir können derzeit nicht einmal erkennen, ob jemand auf einem kritischen Lernpfad ist. Aber da sehen wir sehr großes Potenzial." Eigentlich seien dafür auch genug Daten vorhanden, aber man sei noch nicht soweit, eine solche Idee umzusetzen.

Ums erfolgreiche Lernen geht es auch Philipp Höllermann. Er arbeitet bei der Deutsche Weiterbildungsgesellschaft (DWG), einem Tochterunternehmen der Klett-Gruppe, zu der auch einer der größten deutsche Bildungsverlage gehört. Die DWG habe einen KI-Tutor entwickelt, der die menschlichen Lehrkräfte unterstützt und jederzeit erreichbar ist.

"Vor allem bei unseren Fernstudierenden ist das ein Riesenvorteil. Sie haben sowieso meist keinen direkten Kontakt außer in Online-Vorlesungen." In Zeiten, in denen Lehrkräfte nicht verfügbar seien, könne der KI-Tutor eine schnelle Antwort geben. Insofern sei der KI-Tutor eine Ergänzung. "Es ist kein Ersetzen der menschlichen Tutorinnen und Tutoren, sondern eine Entlastung, gerade um dieses Grundrauschen an Fragen zu beantworten."

KI-Tutor nur mit eigenen Daten gefüttert

Der KI-Tutor greife nur auf die Daten zu, die die DWG ihm gegeben habe. "Zum Beispiel bei der Einführung in die Betriebswirtschaftslehre ergeben Lernmaterialien und wissenschaftliche Papiere einen Sinnzusammenhang. Und genau darauf wird die KI trainiert, um valide Antworten zu geben." Derzeit sei der KI-Tutor in mehr als 100 Studiengängen der DWG integriert und könne knapp 25.000 Studierende betreuen. Im nächsten Jahr sollen es 120.000 werden, sagt Höllermann.

Aktuell arbeite man mit dem KI-Modell von OpenAI. Aber man könne jederzeit eine andere sprachgenerierende KI nutzen, sagt Höllermann. "Unser Ziel ist es, dass die KI immer nur dann eine Antwort gibt, wenn sie tatsächlich etwas weiß und auch zugibt, wenn sie nichts gefunden hat."