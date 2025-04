Magdeburger Ärzte in Burundi: Operationen am Fließband

Oft wird in zwei OP-Sälen parallel operiert: Armin und Paul, Lorenzo und Niklas. Sabrina pendelt zwischen den OP-Sälen. Lorenzo absolviert gerade seine Facharztausbildung in Magdeburg. Immer wieder fragt Armin Kraus bei ihm und Medizinstudent Paul Röhrdanz Wissen ab. Für beide ist es der erste Einsatz an der Seite von Armin Kraus, der schon zum fünften Mal in Burundi ist, das mit einem Bruttoinlandsprodukt von gut 325 Dollar pro Kopf das ärmste Land der Welt ist. "Es ist ganz schwierig, sich vorzustellen, was einen hier erwartet", gesteht Lorenzo.

Es ist deutlich ärmer, als man sich vorstellt, alles ist sehr rudimentär. Lorenzo Mazzucchelli, Assistenzarzt

Bildrechte: MDR/ Annette Schneider-Solis Das zeigt sich, wenn während der Operation plötzlich der Strom ausfällt, der Kauter immer wieder seinen Dienst versagt. Paul studiert im achten Semester Medizin und saugt alle Eindrücke auf. "Es ist der Wahnsinn, Medizin am anderen Ende der Welt zu erleben", schwärmt er. "Das mitzunehmen, was wir zu Hause gelernt haben und damit den Menschen hier zu helfen, das ist toll", sprudelt es aus ihm heraus. Eine Herausforderung: das selbständige Arbeiten. Während in der Magdeburger Uniklinik immer mehrere Ärzte darauf achten, dass keine Fehler passieren, sind es hier nur Armin und Lorenzo.

Immer wieder Verbrennungen

Ein großes Problem in Burundi sind Verbrennungen. Hier wird noch am offenen Feuer gekocht. Mehrere Patienten haben großflächige Narben, die die Bewegungsmöglichkeiten ihrer Arme einschränken. Armin Kraus zeichnet auf der Rückseite einer Packung OP-Handschuhe, wie er die Narben öffnen will. "Das ist eine Z-Plastik", erklärt er. Mit dieser Methode werden Narben korrigiert und dem Patienten die Streckung der Arme ermöglicht.

Niklas Schoennerstedt schaut aufmerksam zu. Er besucht derzeit die 11. Klasse und will nach einem Praktikum in der Uniklinik Medizin studieren. Er assistiert Lorenzo bei Operationen, bringt Material, liest Laborbefunde. "Während des Praktikums habe ich erfahren, dass es die Möglichkeit eines solchen Einsatzes gibt", erinnert sich der 17-jährige. "Ich wollte unbedingt mit und mich engagieren."

Eine Woche arbeiten im Urlaub

Eine Woche lang behandeln die Magdeburger Patienten. Sie haben für diesen Einsatz Urlaub genommen, die Hilfsorganisation zahlt für sie die Reisekosten. Geld verdienen sie hier nicht, aber vor allem die Jüngeren sammeln wichtige Erfahrungen. Der Bedarf an Hilfe ist riesig, die Schlange vorm Behandlungszimmer wird jeden Tag länger. Nicht allen können die Mediziner helfen.