Sperrungen AfD-Parteitag in Magdeburg: Demo sorgt für Verkehrsbehinderungen

Die AfD kommt in Magdeburg zu einem Bundesparteitag zusammen. Die rund 600 Delegierten wollen in der Landeshauptstadt die Europawahl vorbereiten. Eine Protestdemo in der Stadt sorgte am Freitagvormittag für Verkehrsbehinderungen. Am Wochenende sind weitere Demos geplant.