Tausend Demonstranten gegen AfD-Bundesparteitag in Magdeburg erwartet

Die AfD hält in Magdeburg einen Parteitag ab. Die rund 600 Delegierten wollen in der Landeshauptstadt die Europawahl vorbereiten. In der Stadt gibt es Demonstrationen dagegen. Zwischenzeitlich kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die größte Protestveranstaltung ist für Samstag geplant. Rund 1.000 Demonstranten werden in der Stadt erwartet.