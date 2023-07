In Magdeburg haben am Freitagnachmittag etwa 250 Menschen gegen den Bundesparteitag der AfD demonstriert. Das geht aus Angaben der Polizei hervor. Zwischen Hauptbahnhof und Messegelände, wo der Parteitag stattfindet, musste der Verkehr zum Teil unterbrochen werden. Die Proteste hielten am späten Nachmittag weiter an. Die Polizei geht davon aus, dass es im Laufe des Wochenendes immer wieder zu Einschränkungen kommen wird.

Am Freitagvormittag hat ein erster Demonstrationszug bereits für Behinderungen gesorgt. Knapp 100 Personen sind durch Magdeburg gezogen. Am Veranstaltungsgelände habe am Freitagmorgen die Bürgerinitiative "Omas gegen Rechts" kurzzeitig die Einfahrt zur Messe blockiert.

Demonstranten von "Omas gegen rechts" protestieren seit Freitagvormittag gegen den Bundesparteitag der AfD in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Engin Haupt