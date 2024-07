Kornelia Keune von der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt sieht darin eine Strategie der AfD. "Es ist schon ersichtlich, alles, was nicht in ihr Portfolio, in ihren Habitus, in ihr Denken passt, versucht sie zu streichen und klein zu machen", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Bislang gelang es ihrer Fraktion gemeinsam mit der Linken und den Grünen eine jährliche Förderung des "schauwerks" durch den Stadtrat zu bekommen. Keune will auch für den Haushalt 2025 erneut versuchen, das Projekt weiter zu finanzieren.