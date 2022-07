Landtag AfD wil erneut Vizepräsidenten-Kandidat nominieren

Die AfD-Landtagsfraktion will erneut einen Kandidaten aus ihren Reihen für das Amt des Vizepräsidenten im Landtag von Sachsen-Anhalt nominieren. AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner kündigte an, Matthias Lieschke ins Rennen schicken zu wollen. "Er ist ein guter Kandidat. Die Benachteiligung der AfD-Fraktion in dieser Sache muss endlich enden", sagte Kirchner der Deutschen Presse-Agentur.