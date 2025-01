An den Veranstaltungen zur Aktionswoche "Eine Stadt für alle" in Magdeburg haben sich relativ wenige Personen beteiligt. Die Teilnehmerzahl lag im niedrigen dreistelligen Bereich, so die Polizei. Demnach verliefen alle Aktionen störungsfrei. Die Polizei war nach eigenen Angaben bei allen Aktionen vor Ort. Mit der Aktionswoche erinnert Magdeburg an den Tag im Zweiten Weltkrieg, als die Innenstadt bei einem Luftangriff zerstört wurde und Tausende Menschen starben.