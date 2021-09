Nur wenige Ärztinnen und Ärzte bieten Abbrüche an

Derzeit gibt es laut den Organisatoren und Organisatorinnen nur zwei Einrichtungen in Halle und weniger als zehn Ärzte und Ärztinnen im Umkreis von Magdeburg, die in Sachsen-Anhalt Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Auf einer online veröffentlichten Liste der Bundesärztekammer finden sich für Sachsen-Anhalt knapp zehn Krankenhäuser, Praxen und niedergelassene Ärzte, die einen Abbruch anbieten. Die Aufnahme in die Liste ist freiwillig, diese ist daher nicht vollständig.

"Da ist auch nicht so viel Nachwuchs zu erwarten im Moment", sagte Maria Vinzens von Pro Familia MDR SACHSEN-ANHALT. Deutschlandweit sei der Rückgang sogar noch stärker als in Sachsen-Anhalt.

Maria Vinzens möchte den Paragrafen 218 abschaffen. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz Es ginge den Veranstaltern darum, den Paragrafen abzuschaffen, so Vizens. "Wenn ich aber etwas abschaffen will, muss ich auch sagen, was ich stattdessen fordere. Da entsteht sonst eine Lücke. Wir fordern, dass Schwangerschaftsabbrüche Teil der grundlegenden Gesundheitsversorgung für Menschen mit Uterus werden," sagte Vizens. Es solle eine medizinische Dienstleistung wie alle anderen gynäkologischen Dienstleistungen werden.

"Nur rundimentär Thema im Medizinstudium"

Die Medizinstudentin Natalie Faron aus Magdeburg sprach sich auf der Veranstaltung dafür aus, den Schwangerschaftsabbruch in der medizinischen Lehre mehr zu verankern. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die flächendeckende Versorgung ist in Gefahr. Viele Ärztinnen gehen in Rente. Da der Schwangerschaftsabbruch im Studium nur sehr rudimentär eine Rolle spielt, führt das dazu, dass es später für viele Ärzte und Ärtztinnen nicht so naheliegt, einen Abbruch durchzuführen."